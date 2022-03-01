выставка в РГДБ
Несмотря ни на что, вопреки всему, да и просто потому, что невыносимо сидеть дома и читать новости поехала сегодня в РГДБ на свою выставку "кисточкой и перышком" и сидела там подписывала книжки и просто разговаривала.
Спасибо всем.
И возвращаемся в ЖЖ)))
Спасибо всем.
И возвращаемся в ЖЖ)))
Зисман. Часть путеводителя по оркестру и его окрестностям
( Collapse )
(no subject)
(no subject)
Анастасия Скорикова
А ливень бесконечен... Всюду тучи,
затянут парусиной небосклон,
шуршащий серый занавес опущен,
и ты от мира как бы отделён.
Но больше ничего уже не надо…
Обид вчерашних смыло все следы.
Остались одиночества прохлада
и острый запах дождевой воды.
2011
146
А ливень бесконечен... Всюду тучи,
затянут парусиной небосклон,
шуршащий серый занавес опущен,
и ты от мира как бы отделён.
Но больше ничего уже не надо…
Обид вчерашних смыло все следы.
Остались одиночества прохлада
и острый запах дождевой воды.
2011
146
«Пять похищенных монахов»
Вышел сигнал книжки «Пять похищенных монахов». Пока дали только посмотреть. Выпустил Лабиринт и соответственно там же у них и продаваться будет
летний дождь
цикорий
после праздника
144