Несмотря ни на что, вопреки всему, да и просто потому, что невыносимо сидеть дома и читать новости поехала сегодня в РГДБ на свою выставку "кисточкой и перышком" и сидела там подписывала книжки и просто разговаривала.Спасибо всем.И возвращаемся в ЖЖ)))